Халатность руководителя филиала "Укрзализныци" в Харькове повлекла ущерб на 650 тысяч, – прокуратура
Под руководством Новобаварской окружной прокуратуры Харькова сообщили о подозрении руководителю структурного подразделения регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця" в служебной халатности.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в течение 2019 года между филиалом и частным предприятием заключен ряд договоров на поставку специальной рабочей одежды. Подозреваемый не проверил качество поставленной спецодежды и подписал акты приема-передачи, на основании которого на счет частной фирмы были перечислены деньги.
Согласно экспертизе, предметы одежды не соответствуют требованиям стандарта ГСТУ. Сумма нанесенных убытков составляет более 650 тыс. грн.
Джерело: Офис генпрокурора
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