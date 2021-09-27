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Халатность руководителя филиала "Укрзализныци" в Харькове повлекла ущерб на 650 тысяч, – прокуратура

Халатность руководителя филиала

Под руководством Новобаварской окружной прокуратуры Харькова сообщили о подозрении руководителю структурного подразделения регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця" в служебной халатности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в течение 2019 года между филиалом и частным предприятием заключен ряд договоров на поставку специальной рабочей одежды. Подозреваемый не проверил качество поставленной спецодежды и подписал акты приема-передачи, на основании которого на счет частной фирмы были перечислены деньги.

Согласно экспертизе, предметы одежды не соответствуют требованиям стандарта ГСТУ. Сумма нанесенных убытков составляет более 650 тыс. грн.

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Джерело:  Офис генпрокурора
СБУ (1536) Укрзалізниця (4762) Харків (729)


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