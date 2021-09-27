Нацбанк поручил уполномоченным банкам увеличить запасы наличных денег до 25 миллиардов

Национальный банк Украины (НБУ) расширил возможности банков, уполномоченных на хранение запасов наличности и проведение операций с ними.

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины №95 от 17 сентября, которое вступит в силу с 15 февраля 2022 года, передает пресс-служба регулятора.

В частности, Национальный банк:

определил процент присутствия уполномоченных банков в регионе, что обусловлено сроком деятельности банка в статусе уполномоченного;

определил требования и обязательства для уполномоченных банков по установлению лимитов наличности на хранении;

усовершенствовал подходы к порядку перемещения запасов наличности на хранении между подразделениями уполномоченного банка;

ужесточил требования к перевозкам уполномоченными банками запасов наличности большегрузным оперативным автотранспортом (с 1 января 2023 года);

усовершенствовал форму предоставления информации о техническом состоянии хранилищ и помещений кассового узла уполномоченных банков.

Согласно тексту постановления, до 15 февраля 2022 года уполномоченные банки обязаны привести свои внутренние документы в соответствие с новым Положением. Кроме того, до января 2023 года они должны обеспечить лимит запасов наличных Национального банка на хранении до не менее 3 миллиардов гривен в целом на банк, а с 2025 года – не менее 5 млрд грн.

Также для обеспечения контроля за организацией кассовой работы уполномоченными банками Национальный банк будет проводить проверки.

Как сообщалось, сейчас статус уполномоченного банка, которые привлекаются к хранению запасов наличности НБУ, имеют пять банков ("Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ", "УкрСиббанк").

Кроме того, 12 компаний получили лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.