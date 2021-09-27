Венгрия подписала контракт с "Газпромом" о поставках газа в обход Украины (обновлено)

27 сентября в Будапеште состоялось подписание нового долгосрочного контракта между властями Венгрии и российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

Документ был подписан в присутствии главы МИД Венгрии Петера Сиярто и заместителя председателя правления "Газпрома", гендиректора "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой, передает Интерфакс.

По условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год. Ранее сообщалось, что в течение 15 лет эти объемы газа будут ежегодно поставляться двумя маршрутами в обход Украины – через Австрию и Сербию. Сейчас Венгрия покрывает свои потребности в газе, получая топливо по трубопроводу через территорию Украины.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины назвали подписание нового контракта необоснованным решением, которое нанесет вред интересам Украины.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, приняты в угоду Кремлю и во вред национальным интересам Украины и украино-венгерским отношениям, что не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", – говорится в заявлении министерства.

В МИД подчеркивают, что Венгрии выгоднее получать газ транзитом через газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем поставлять газ в страны Европы.

Отмечается, что такое решение Будапешта наносит вред двусторонним отношениям государств.

Также Украина инициировала перенос на более поздний срок проведение пятого заседания Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште 29-30 сентября.

"Сегодня МИД Украины инициировало перенос заседания комиссии на более поздний срок, ведь венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия", – уточнили в МИД.

Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую Комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в отрасли энергетики.

Как сообщалось, вконце августа министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером сообщил о планах заключить с российским монополистом новый контракт на поставку природного газа, который будет действовать с 1 октября. По словам министра, по новому договору Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию. Таким образом, поставки газа будут организованы в обход традиционного маршрута через украинскую ГТС.

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявлял, что новый контракт на поставку природного газа из России в Венгрию в обход Украины не оправдан экономически и является примером того, как "Газпром" диктует свои условия европейским странам, которые критически зависят от поставок российского газа, включая маршруты поставок.