Ассоциация металлургов просит Кабмин и президента временно запретить экспорт металлолома. ДОКУМЕНТ

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" в своем письме на имя президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля просит рассмотреть возможность как можно скорее ввести запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Об этом говорится в письме "Укрметаллургпрома" за подписью президента объединения Александра Каленкова, которое публикует БизнесЦензор.

"С начала 2021 года быстрыми темпами растет экспорт лома. По данным Государственной таможенной службы Украины, отгрузки металлолома на внешние рынки в январе-августе этого года увеличились почти в 20 раз, до 410 тыс. тонн", – говорится в письме.

При этом, экспорт наибольших объемов сырья пришелся на критический для отечественных металлургических заводов летний период июнь – 85 тыс. тонн, июль – 103 тыс. тонн, август – 75 тыс. тонн. Это привело к тому, что Украина стала открытым источником лома для крупнейшего в мире импортера этого сырья – Турции.

"Это происходит на фоне действия во многих странах мира заградительных пошлин (барьеров) против готовой украинской металлопродукции, которых с каждым годом становится все больше", – говорится в письме.

Согласно данным металлургом экспорт тонны лома приносит государству 58 евро (1800 грн) экспортной пошлины. В то же время, экспорт тонны лома, переработанного в сталь, приносит бюджету 8200 грн налогов.

В случае продолжения экспорта лома, по оценкам "Укрметаллургпрома" бюджеты всех уровней недополучат налоговых поступлений в размере 19 млрд грн в год.

Использование лома вместо руды позволяет экономить 740 кг угля на производстве тонны стали, а также сократить выбросы CO2 металлургией на 60%.

В письме Каленков напоминает, что металлургия формирует около 26% валютных поступлений и 12-15% ВВП страны, а также обеспечивает занятость для 600 тыс. граждан и уплату 35 млрд грн налогов.