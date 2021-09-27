Кандидат в канцлеры Германии Шольц выступил за сохранение транзита газа через Украину

Кандидат в канцлеры от победившей на парламентских выборах в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц считает, что транзит российского газа через Украину должен продолжаться и после запуска газопровода "Северного потока-2".

Об этом он заявил журналистам в Берлине, передает Интерфакс-Украина.

"Важно, чтобы были учтены гарантии, связанные с использованием газопровода", – заявил Шольц.

По его словам, это значит, что "Украина должна оставаться транзитной" страной.

Таким образом, Шольц солидарен с позицией федерального правительства ФРГ.

Напомним, Социал-демократическая партия Германии выиграла выборы в Бундестаг, получив 25,7% поддержки. Теперь они должны сформировать правительство и назначить канцлера.

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.