Нацполиция провела рейды по борьбе с нелегальной добычей янтаря на Ривненщине

Национальная полиция провела ряд рейдов в Ривненской области, в ходе которых было изъято более 15 килограммов янтаря, 13 мотопомп, оружие и транспорт.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, рейды проходили в Сарненском и Вараском районах Ривненской области при участии сил Главного управления полиции в Ривненской области, оперштаба, служащих Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

"По результатам проведенных рейдов в течение 22-24 сентября полицейские обнаружили и изъяли 13 мотопомп, орудия незаконного промысла. Кроме того, во время проведения пяти санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовных производств во Владимирце, Ельне, Антоновке и Жовкине правоохранители изъяли янтарь-сырец различной фракции общим весом 15,31 кг, изделия из него и три единицы оружия", – сказано в сообщении.

Все изъятое в рамках досудебного расследования направляться для проведения экспертизы.

Кроме того, временно задержаны незарегистрированные в установленном законодательством порядке девять транспортных средств (мотоциклов и скутеров).

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Напомним, президент Владимир Зеленский 29 декабря 2019 года подписал принятый Верховной Радой 19 декабря закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса добычи янтаря".

Законом установлена уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, хранение янтаря и за уклонение от рекультивации земель, а также усовершенствован механизм получения разрешений для легальной добычи.

Также вводится временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу и требование применения сертифицированного оборудования для его добычи.

Документом также устанавливается механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса.