СБУ обнаружила схему присвоения средств иностранных вкладчиков под видом инвестиций в криптовалюту

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили во Львове разветвленную сеть нелегальных call-центров. Злоумышленники использовали их для присвоения денег иностранных граждан под предлогом "инвестиций" в криптовалютные рынки.

Как сообщает пресс-центр СБУ, дельцы контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии.

По данным следствия, несколько местных "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки.

Свои "инвестиции" клиенты должны были переводить на банковские счета и анонимные криптокошельки организаторов схемы. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в тень.

По данным СБУ, пострадавшими от преступной схемы стали тысячи иностранных вкладчиков.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители обнаружили почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений, мобильные устройства и маршрутизаторы, а также черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов и другую документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации сделки.