Власти России начали требовать от интернет-СМИ удалять сообщения о дефиците продуктов

Роскомнадзор потребовал удалить новость о дефиците продуктов в таймырском поселке Хатанга.

Соответствующее уведомление было направлено трем российским изданиям – Znak.com, "Тайга.инфо" и NGS24, передает РБК.

По данным "Тайга.инфо", ведомство сослалось на Генпрокуратуру и заявило, что публикация содержала "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности".

Издание "Тайга.инфо" пообещало оспорить уведомление Роскомнадзоре в суде.

В материале, который не понравился Роскомнадзору, издание писало про депутата Таймырского райсовета от ЛДПР Михаила Иваницкого, который заснял пустые полки магазина в поселке Хатанга. Пост депутата на эту тему до сих пор доступен в Instagram, в нем Иваницкий говорит, что уже месяц в Хатанге "нет продуктов питания, таких как колбаса, мясная продукция, нет молочки, яиц, овощей и фруктов". Невозможно купить даже "борщевой набор".

По словам депутата, прокуратура не нашла проблем с продуктами в магазинах Хатанги, более того, к нему пришла полиция и потребовала объяснить, зачем он рассказывает о продуктовом дефиците.

Красноярское издание NGS24 указало, что публикация вышла еще в августе. Исполняющая обязанности главы Хатанги Анна Бетту подтверждала нехватку продуктов. Она заявила, что ситуация с перебоями поставок сезонная и не угрожает жизни людей.

Бетту пояснила, что рейс с продуктами отложили из-за поломки самолета и пообещала, что продукты вскоре привезут пароходы. Через неделю после публикации, отмечает издание, два самолета доставили в Хатангу 40 тонн груза.