Глава "Оператора ГТС" допустил полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину

Глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита природного газа в Венгрию через Украину.

"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины - как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы. Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", - написал Макогон на своей странице в Facebook.

Он добавил, что техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.

Как сообщалось, 27 сентября в Будапеште состоялось подписание нового долгосрочного контракта между властями Венгрии и российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

По условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год. По новому договору Венгрия будет получать по 4,5 млрд кубометров газа в год: 3,5 млрд кубометров через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд кубометров – через Австрию. Таким образом, поставки газа будут организованы в обход традиционного маршрута через украинскую ГТС.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины назвали подписание нового контракта необоснованным решением, которое нанесет вред интересам Украины. Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявлял, что новый контракт на поставку природного газа из России в Венгрию в обход Украины не оправдан экономически и является примером того, как "Газпром" диктует свои условия европейским странам, которые критически зависят от поставок российского газа, включая маршруты поставок.

"Газпром" в 2020 году поставил в Венгрию 8,64 млрд кубометров газа, в 2019 – 10,52 млрд кубометров. В первом полугодии 2021 года поставки выросли на 5% – до 3,91 млрд кубометров.

Сейчас основной объем поставок российского газа в Венгрию идет через компанию Panrusgaz (СП "Газпрома" и венгерского энерготрейдера MVM). В 1996 году были подписаны два долгосрочных контракта на поставку природного газа в Венгрию между ООО "Газпром экспорт" и Panrusgaz на период до 2015 года, затем они были пролонгированы до 2021 года. В рамках этих контрактов поставки ведутся по двум направлениям – через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе.