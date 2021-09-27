Фирма жены замглавы Офиса Зеленского собирала деньги с компаний олигархов за участие в форуме "Украина 30", – СМИ
Организатором всеукраинского форума "Украина 30", проведение которого впервые анонсировал президент Владимир Зеленский, оказалась частная компания Goodmedia семьи замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
При этом фирма собирала форума средства с принадлежащих крупным бизнесменам компаний за участие их спикеров в инициированном президентом форуме, пишет "Бабель".
Как выяснило издание, официально узнать, кто является организатором форума невозможно. На его сайте подчеркивается, что инициатор форума – президент, а также указан контактный номер телефона и электронная почта. По этому телефону информацию об организаторах предоставить отказались.
Несколько источников, косвенно связанных с форумом, рассказали, что "Украина 30" проводит компания Goodmedia, которую в 2016 году основал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Goodmedia занимается телепроизводством, политическим и коммерческим пиаром и ивент-бизнесом. В частности, в 2019 году Goodmedia вела избирательную кампанию Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".
Свою причастность к организации форума сама компания подтвердила в документах, поданных в марте 2021 для участия в тендере на организацию Инвестиционного форума Киева. Чтобы доказать профильную экспертизу, в тендерных документах Goodmedia назвала себя "одним из основных организаторов" форума "Украина 30".
Согласно документам, для некоторых спикеров и компаний участие в форуме было платным, например для "ДТЭК ВИЭ" из энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.
Согласно договору, Goodmedia "предоставила комплекс услуг по организации и обеспечению участия заказчика" в форуме "Украина 30. Платежка". По информации источников издания, компания олигарха заплатила за участие своих спикеров в форуме "Украина 30" 3,5 миллиона гривен. В ДТЭК подтвердили, что за участие в форуме компания действительно платила, но сумму уточнить отказались.
Несколько источников в других компаниях на условиях анонимности рассказали, что принять участие в "Украине 30" им предлагали непосредственно из Офиса президента и сразу предупреждали, что форума требуется финансирование.
Журналисты установили еще девять компаний, которые платили за участие в форуме. Две из них сотрудничество с "Украиной 30" подтвердили, остальные не ответили на запросы. Все платежи прошли с формулировкой "комплекс услуг по организации обеспечения участия в мероприятии (название форума)". По данным издания, за участие в форуме платили:
- Национальная ассоциация адвокатов (НААУ) и Высшая школа адвокатуры заплатили Goodmedia за участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" трех своих спикеров. В НААУ эту информацию подтвердили, но сумму уточнить отказались. По информации "Бабеля", речь идет о 200 тыс. грн.
- Агрохолдинг МХП Юрия Косюка финансировал форум в рамках "поддержки инициатив, связанных с экологией". В компании уточнили, что сначала на форуме должен был выступать представитель МХП, но обстоятельства изменились и выступление отменили. Точную сумму, которую компания перечислила на счет Goodmedia, в МХП назвать отказались. По данным журналистов, речь идет о 750 тыс. грн.
- Агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского, по данным издания, заплатил 750 тыс. гривен за участие в форуме "Украина 30. Здоровая страна".
- Агрохолдинг "Континентал фармерз групп" перечислил на счет Goodmedia 100 тыс. грн за форум "Украина 30. Здоровая страна".
- Производителе семян и удобрений "Эридон", по данным издания, заплатил 200 тыс. грн за форум "Украина 30. Экономика без олигархов".
- Агрохолдинг "Индустриальная молочная компания" заплатил за форум "Украина 30. Здоровая страна" 100 тыс. грн.
- Агропромышленный холдинг LNZ Group, по информации "Бабеля", перечислил на счет Goodmedia 100 тыс. за форум "Украина 30. Экология".
- Группа "Эпицентр" народного депутата Александра Гереги и его жены Галины Гереги профинансировала форум "Украина 30. Земля". По информации журналистов, Гереги перечислили 500 тыс. грн.
- Киевское казино "Шангри ла", по данным издания, заплатило 360 тыс. грн за участие в форуме своего основателя.
Один из участников рынка, хорошо знаком с работой форума, рассказал изданию, что за участие в профильных дискуссиях на "Украине 30" платили и много неправительственных организаций (NGO). Они перечисляли деньги не Goodmedia, а на счета мелких ФЛП.
В самой Goodmedia считают, что в платном участии в форуме, инициированном президентом Владимиром Зеленским, нет конфликта интересов: форум негосударственный, а непосредственно в руководстве компании госслужащих нет.
В свою очередь Кирилл Тимошенко заявил, что лично не занимается работой компании своей жены, а деньги она брала с частных компаний.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль