Фирма жены замглавы Офиса Зеленского собирала деньги с компаний олигархов за участие в форуме "Украина 30", – СМИ

Организатором всеукраинского форума "Украина 30", проведение которого впервые анонсировал президент Владимир Зеленский, оказалась частная компания Goodmedia семьи замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

При этом фирма собирала форума средства с принадлежащих крупным бизнесменам компаний за участие их спикеров в инициированном президентом форуме, пишет "Бабель".

Как выяснило издание, официально узнать, кто является организатором форума невозможно. На его сайте подчеркивается, что инициатор форума – президент, а также указан контактный номер телефона и электронная почта. По этому телефону информацию об организаторах предоставить отказались.

Несколько источников, косвенно связанных с форумом, рассказали, что "Украина 30" проводит компания Goodmedia, которую в 2016 году основал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Goodmedia занимается телепроизводством, политическим и коммерческим пиаром и ивент-бизнесом. В частности, в 2019 году Goodmedia вела избирательную кампанию Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

Свою причастность к организации форума сама компания подтвердила в документах, поданных в марте 2021 для участия в тендере на организацию Инвестиционного форума Киева. Чтобы доказать профильную экспертизу, в тендерных документах Goodmedia назвала себя "одним из основных организаторов" форума "Украина 30".

Согласно документам, для некоторых спикеров и компаний участие в форуме было платным, например для "ДТЭК ВИЭ" из энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Согласно договору, Goodmedia "предоставила комплекс услуг по организации и обеспечению участия заказчика" в форуме "Украина 30. Платежка". По информации источников издания, компания олигарха заплатила за участие своих спикеров в форуме "Украина 30" 3,5 миллиона гривен. В ДТЭК подтвердили, что за участие в форуме компания действительно платила, но сумму уточнить отказались.

Несколько источников в других компаниях на условиях анонимности рассказали, что принять участие в "Украине 30" им предлагали непосредственно из Офиса президента и сразу предупреждали, что форума требуется финансирование.

Журналисты установили еще девять компаний, которые платили за участие в форуме. Две из них сотрудничество с "Украиной 30" подтвердили, остальные не ответили на запросы. Все платежи прошли с формулировкой "комплекс услуг по организации обеспечения участия в мероприятии (название форума)". По данным издания, за участие в форуме платили:

Национальная ассоциация адвокатов (НААУ) и Высшая школа адвокатуры заплатили Goodmedia за участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия" трех своих спикеров. В НААУ эту информацию подтвердили, но сумму уточнить отказались. По информации "Бабеля", речь идет о 200 тыс. грн.

Агрохолдинг МХП Юрия Косюка финансировал форум в рамках "поддержки инициатив, связанных с экологией". В компании уточнили, что сначала на форуме должен был выступать представитель МХП, но обстоятельства изменились и выступление отменили. Точную сумму, которую компания перечислила на счет Goodmedia, в МХП назвать отказались. По данным журналистов, речь идет о 750 тыс. грн.

Агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского, по данным издания, заплатил 750 тыс. гривен за участие в форуме "Украина 30. Здоровая страна".

Агрохолдинг "Континентал фармерз групп" перечислил на счет Goodmedia 100 тыс. грн за форум "Украина 30. Здоровая страна".

Производителе семян и удобрений "Эридон", по данным издания, заплатил 200 тыс. грн за форум "Украина 30. Экономика без олигархов".

Агрохолдинг "Индустриальная молочная компания" заплатил за форум "Украина 30. Здоровая страна" 100 тыс. грн.

Агропромышленный холдинг LNZ Group, по информации "Бабеля", перечислил на счет Goodmedia 100 тыс. за форум "Украина 30. Экология".

Группа "Эпицентр" народного депутата Александра Гереги и его жены Галины Гереги профинансировала форум "Украина 30. Земля". По информации журналистов, Гереги перечислили 500 тыс. грн.

Киевское казино "Шангри ла", по данным издания, заплатило 360 тыс. грн за участие в форуме своего основателя.

Один из участников рынка, хорошо знаком с работой форума, рассказал изданию, что за участие в профильных дискуссиях на "Украине 30" платили и много неправительственных организаций (NGO). Они перечисляли деньги не Goodmedia, а на счета мелких ФЛП.

В самой Goodmedia считают, что в платном участии в форуме, инициированном президентом Владимиром Зеленским, нет конфликта интересов: форум негосударственный, а непосредственно в руководстве компании госслужащих нет.

В свою очередь Кирилл Тимошенко заявил, что лично не занимается работой компании своей жены, а деньги она брала с частных компаний.