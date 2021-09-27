Налоговая милиция арестовала 26 миллионов за счетах гражданина из-за сомнений в происхождении средств

Сотрудники Государственной налоговой службы совместно с главным управлением Государственной фискальной службы (ГФС, курирует работу налоговой милиции) в Харьковской области арестовали 26 млн грн на счетах гражданина, который совершал расходы без наличия подтвержденного источника происхождения.

Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

"Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Харьковской области, гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн. При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины (легализация доходов, полученных незаконным путем).

"Органом предварительного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", – сообщили в ГНС.

Как сообщалось, с 1 сентября в Украине стартовала кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, инициированная президентом Владимиром Зеленским. На протяжении года нелегальные доходы можно узаконить, уплатив от 5% их суммы в госбюджет.