Власти Украины подали 21 запрос на раскрытие персональной информации, – отчет Google

Компания Google опубликовала свежий отчет Transparency Report по запросам пользовательской информации правительственными структурами и правоохранителями в различных странах мира за июль-декабрь 2020 года.

Как отмечают в компании, у государственных учреждений есть разного объема полномочия запрашивать личные данные пользователей в целях расследования гражданских, административных и уголовных дел, а также обеспечения национальной безопасности, передает AIN.

Согласно данным отчета, за второе полугодие 2020 года от украинских госорганов к Google поступил 21 запрос по 31 аккаунту на раскрытие пользовательских данных. 16 из них были срочными.

Доля запросов, по которым были предоставлены некоторые, как указывается в отчете, данные - 48%. Большая часть информации была предоставлена по срочным запросам - 63%.

Для сравнения - в июле-декабре 2019 года государственные учреждения Украины составили 51 запрос по 63 аккаунтам, по 39% из они получили частичные данные.

В рамках дипломатических процедур за июль-декабрь 2020 года был подан 1 официальных запрос. В Google объясняют, что это могут быть запросы пользовательских данных, поданные правительством одной страны в адрес правительства другой страны по договору о взаимной правовой помощи.

Также для сравнения - во втором полугодии 2020 года госорганы Польши подали 2 878 запросов по 4 626 аккаунтам, по 67% была раскрыта частичная информация. Официальных дипломатических запросов за этот период было 14.

Как правило, госорганы присылают запросы на персональную информацию, которую пользователи предоставляют четырем сервисам Google - Gmail, YouTube, Google Voice и Blogger. Объем данных, который будет раскрыт, зависит от правового основания.

К примеру, в случае с Gmail Google может раскрыть не только информацию, которую пользователь указывает при регистрации, но и содержание его электронных писем и IP-адреса, с которых он заходил.