Построенная на земле "Укрзализныци" в Трускавце гостиница сына Кривопишина получила категорию "4 звезды"

Комиссия по установлению категорий гостиницам 15 сентября согласовала присвоение статуса "4 звезды" отелю "Свитязь" в Трускавце.

Владельцем отеля указано ООО "Нотис-2006", которое через ООО "Агентство "Экспресс" и компанию "Трейдер Инвестмент Дивелопмент Лимитед" из Гонконга контролирует Георгий Кривопишин – сын бывшего директора Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина, пишут Наші гроші.

Кривопишн-старший возглавлял этот филиал "Укрзализныци" почти 13 лет – с 2002 по 2015 годы (кроме июня 2005 года - января 2006 года). Трускавецкий отель "Свитязь" построен на землях, которые были изъяты у Юго-Западной железной дороги.

В 2016 году Алексей Кривопишин стал советником мэра Киева Виталия Кличко в отделе аналитического обеспечения. В свою очередь Георгий Кривопишин был помощником народных депутатов Сергея Гусарова (Партия регионов, в 2010-2012 годах) и Романа Романюка (УДАР Виталия Кличко, в 2012-2014 годах).

Напомним, что по желанию владельцы отелей от трех звезл могут претендовать на открытие залов игровых автоматов и казино.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года СБУ сообщила Алексею Кривопишину о подозрении в хищении более 50 млн грн средств "Укрзализныци" при сдаче в аренду помещений гостиницы "Экспресс" по заниженной стоимости.

Напомним, в марте 2015 года совместная проверка Министерством инфраструктуры и Министерства внутренних дел подтвердила, что бывший глава Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин незаконно построил комплекс отдыха Olimpic village на земле, которая предназначалась для отдыха железнодорожников. При этом строительство проводили сами сотрудники железной дороги с использованием железнодорожных средств.

Комплекс был построен на 11 гектарах земли в с.Ходосовка, под Киевом. Раньше на этом месте была база, которая принадлежала государственному предприятию "Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте".

Однако в 2010 году госпредприятие ликвидировали, а имущество ГП получило одноименное частное акционерное общество ПАО "Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте". ПАО "УЦОП" также принадлежит гостиница "Экспресс".