Земельный участок в нижнем каскаде Совских прудов за 614 миллионов вернули общине Киева

Территориальной общине Киева возвращен земельный участок площадью 19 га стоимостью 614 млн грн, расположенный в нижнем каскаде Совских прудов в Голосеевском районе.

Об этом говорится в сообщении Киевской прокуратуры.

В 2008 году между Киевским городским советом и обществом был заключен договор аренды земельного участка, условиями которого предусмотрена его застройка в течение трех лет с момента заключения договора.

Однако с 2008 года общество в нарушение требований действующего законодательства и договора аренды земли так и не приступило к застройке спорного земельного участка, что лишило территориальную общину возможности получить объект, который будет способствовать развитию рекреационной инфраструктуры Киева.

При этом территория земельного участка содержалась обществом в ненадлежащем состоянии, в связи с чем уборка указанной территории систематически осуществляется коммунальными службами Голосеевского района.

При указанных обстоятельствах прокуратура обратилась с иском в суд.

Решением хозяйственного суда города Киев, оставленный без изменений постановлением Северного апелляционного суда, иск прокуратуры удовлетворен.

Сейчас решение суда выполнено в полном объеме путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество о прекращении права аренды и фактическом возврате земельного участка территориальной общине.