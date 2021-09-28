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Цены на газ в Европе впервые в истории превысили $1000 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые в истории превысили $1000 за тысячу кубометров

Цена в Европе подскочила вслед за ценами в Азии – ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне прибавил сразу $60 и достиг $1042 за тысячу кубометров. Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Как свидетельствуют данные биржи, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник достигла 85,245 евро за МВт.ч, или $1030 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, цены на газ в Европе официально преодолели предыдущий исторический максимум марта 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока". Рекод был установлен 1 марта 2018 года – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%. Газохранилище принадлежит российскому "Газпрому" и соединено с приемным терминалом первого "Северного потока" в немецком Любмине газопроводом NEL, который тоже подконтролен российской компании. Поэтому это ПХГ практически непосредственно обеспечивается газом из России.

Как пишет Deutsche Welle, это усиливает подозрение, что "Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами на протяжении всего лета целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать давление на Берлин и Брюссель с целью получить как можно быстрее безоговорочный разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток "Северного потока-2" вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС.

При этом в целом хранилища газа В Германии заполнены в среднем на 64% (при суммарной мощности в 24 миллиарда кубометров). При этом в компании Uniper этот показатель составляет 88%.

По всей Европе газохранилища заполнены примерно на 71%, сообщило 20 сентября французское информационное агентство AFP со ссылкой на ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE) в Брюсселе. Это – существенно меньше, чем в прошлые годы, когда уровень заполнения обычно достигал или превышал 90%.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7925) Європа (578) ціни (3443)


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Топ коментарі
+10
Когда цена достигнет 2000$, подозрения усилятся еще... Куда катится Мир? Были ведь люди как люди, а тут резко стали дебилами...
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28.09.2021 10:42
+6
такое впечатление,что в европе одни дебилы,а ***** их вертит на одном месте!!!!
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28.09.2021 15:54
+3
Со своей 30% долей рынка)
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28.09.2021 16:34
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И это еще даже отопительный сезон не начался. А вообще странный рост цен, за неделю наполненность хранилищ выросла с 71% до 74%.
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28.09.2021 09:56 Відповісти
Ничего странного, рынки взаимосвязаны, если цена растет в Азии то будет расти и в ЕС. А иначе в ЕС не будет вообще поставок СПГ.
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28.09.2021 11:45 Відповісти
Пройдёт максимум 2 недели, и газ от туда начнут отбирать. А хранилища наполнятся максимум на 80% вместо 100.
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28.09.2021 19:10 Відповісти
война хочет денег
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28.09.2021 10:30 Відповісти
Когда цена достигнет 2000$, подозрения усилятся еще... Куда катится Мир? Были ведь люди как люди, а тут резко стали дебилами...
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28.09.2021 10:42 Відповісти
Цена подскочила вслед за ценами в Азии, а вот с чего она так прет в Азии непонятно.
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28.09.2021 10:57 Відповісти
Китай к войне готовится...
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28.09.2021 11:26 Відповісти
Хотите прикол? Общался с фермером из Туркмении. Так у них за обогрев теплиц газом вообще не взимают плату. Газ там реально принадлежит нариду.
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28.09.2021 13:05 Відповісти
У них не так давно вообще все было бесплатно, правда по лимиту, сейчас вроде отменили.
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28.09.2021 13:15 Відповісти
НЕ потрібно про комунізм в Туркменії. Шари там немає. Як і роботи, як і нормальних заробітків, як і свободи. Колись сіль, хліб, бензин ( в певній кількості) були безоплатними. Але щастя було недовгим. Так столиця -чудове світле місто, мармурові будинки. Але жити там нікому..
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28.09.2021 17:58 Відповісти
Хватить брехать, вы застряли в девяностых, когда сами украинцы жили на 5 долларов в день. Пенсия там такая же как в Украине. Но нет конских счетов за коммунальные, хотя этой привилегий обладают лишь коренные туркмены. Проблема с безработице решена, жить стало лучше и веселее. Везде порядок и чистота.

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30.09.2021 19:36 Відповісти
Citigroup удвоил прогноз цены на газ в Азии и Европе на следующий квартал, сообщает Bloomberg. «В случае холодной зимы и ураганов в Мексиканском заливе можно ожидать еще больших ценовых всплесков - до $3500 за 1000 кубометров.
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28.09.2021 14:18 Відповісти
такое впечатление,что в европе одни дебилы,а ***** их вертит на одном месте!!!!
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28.09.2021 15:54 Відповісти
Со своей 30% долей рынка)
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28.09.2021 16:34 Відповісти
Впечатляет. Кгбэшный заморыш бьёт грязными трусами по пыкам красавцев-европейцев. К чему приводит постоянная сдача интересов и меркель и макроши, и предательства орбана и подобные. Кучка моральных слабаков.
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29.09.2021 09:15 Відповісти

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