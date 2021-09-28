Преступную группировку будут судить за хищение автомобилей со штрафплощадок на 17 миллионов, – Офис генпрокурора

Под руководством Офиса генерального прокурора в суд направили обвинительный акт относительно 13 членов преступной организации, которая похищала автомобили со штрафных площадок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Расследование установило, что банда разработала схему и занималась незаконным завладением автомобилей со штрафплощадок в Киеве и ряде других областей.

При этом, преступники привлекли к своей деятельности одного из руководителей местного отдела исполнительной службы, они изготовляли поддельные документы на выдачу авто.

Кроме того, был привлечен работник сервисного центра, при помощи которого преступники узаконивали использование похищенных авто.

На данный момент доказан 21 эпизод их преступной деятельности. Членами преступной организации нанесен ущерб на 17 млн грн. В ходе следствия все украденные авто были найдены и изъяты, а убытки возмещены.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации, незаконное завладение транспортными средствами, подделка документов, несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги и незаконного хранения наркотических средств без цели сбыта.