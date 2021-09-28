Минздрав планирует потратить на вакцинацию против коронавируса 7,8 миллиарда до 2024 года

В течение следующих трех лет Министерство здравоохранения может потратить из госбюджета 7,8 млрд грн на закупку вакцин против COVID-19.

Об этом свидетельствует бюджетный запрос по бюджетной программе вакцинации населения против COVID-19 на 2022-2024 годы, передает организация StateWatch.

Ежегодно Минздрав планирует вакцинировать 4,4 млн человек – около 13% взрослого населения.

В частности, министерство планирует тратить по 2,6 млрд грн каждый год до 2024 года в рамках общего фонда госбюджета. За три года хотят закупить 26,4 млн грн доз вакцины от COVID-19 .

На сегодняшний день вакцинацию завершили 5,5 млн украинцев – около 16% от всего взрослого населения страны.