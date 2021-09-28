Счетная палата выявила не учтенные в проекте бюджета резервы доходов на 33 миллиарда

Счетная палата обнаружила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте государственного бюджета на 2022 год, на общую сумму 32,7 млрд грн.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время презентации экспертизы проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что увеличить доходы в проекте госбюджета возможно за счет поступлений налога на прибыль предприятий – 19,2 млрд грн; акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины табака и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах – 11,3 млрд грн; рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа – 1,2 млрд грн и собственных поступлений бюджетных учреждений – 1 млрд гривен.

Комментируя финансирование госбюджета, Пацкан подчеркнул, что дефицит составит 3,5% ВВП, что на 0,5% больше установленного в Бюджетном кодексе предела. И добавил, что государственные заимствования составят 30,7% финансовых ресурсов госбюджета.

"Предусмотренный рост доходности государственных заимствований (внутренних – до 11,7%, внешних – 4,5%) приведет к увеличению расходов на обслуживание государственного долга", –отметил глава Счетной палаты.

Напомним, Кабинет министров 21 сентября представил в Верховной раде проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Доходы бюджета на год 2022 год определены на уровне 1,277 трлн грн, что на 161 млрд грн выше по сравнению с плановыми показателями госбюджета на 2021. Расходы предлагается установить в размере 1,47 трлн грн (+103 млрд грн к плановому показателю госбюджета на 2021).