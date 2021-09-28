Депутаты Рады из западных областей призвали не повышать граничные цены электроэнергии в Бурштынском энергоострове. ДОКУМЕНТ

Тринадцать народных депутатов обратились премьеру Денису Шмыгалю министру энергетики Герману Галущенко и главе Нацкомисии по регулированию энергетики Валерию Тарасюку (НКРЭКУ) с призывом не поднимать граничные цены на электроэнергию (прйас-кепы) в торговой зоне Острова Бурштынской ТЭС.

Об этом говорится в письме народных депутатов, которое публикует БизнесЦензор.

"В Бурштынском острове (БуОс), до августа текущего года цены на электроэнергию были гораздо выше, чем Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС)", - говорится в обращении.

Таким образом, потребители трех украинских областей, имея одинаковый статус с субъектами других регионов, находились в дискриминационных условиях.

"Например, средневзвешенная цена Рынка на сутки вперед (РСВ) в ОЭС в 2020 году составила 1293,6 грн/МВт-ч. В то же время, в БуОс она была на уровне 1482,8 грн/МВт-ч (на 14,6% выше). На протяжении отдельных периодов 2021 года эта разница доходила до 22,5% (март 2021) и даже 70,5% (май 2021)", - говорится в письме.

Согласно данным Еврокомиссии, в 2020 году цены РСВ в БуОс были самыми высокими в Европе.

Среди подписавших письмо, народные депутаты из разных фракций, приемущественно – из областей, которые входят в Бурштынский энергоостров.

Так, писмо подписали все нардепы, избранные в округах Закарпатской области: Роберт Горват, Виктор Балога, Василий Петевка, Михаил Лаба, Валерий Лунченко, Владислав Поляк.

Напомним, 30 июля НКРЭКУ увеличила граничные цены электроэнергии на РСВ и Внутрисуточном рынке (ВСР) в ОЭС Украины до 4000 грн/МВт-ч в дневной зоне (с 07 до 23 часов) и до 2000 грн/МВт-ч в ночной зоне (с 23 до 07 часов).

БуОс отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской ТЭС, которая входит в "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова и вырабатывает около 90% электроэнергии в БуОс.

БуОс расположен в пределах Закарпатской, части Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

БуОс выделен из ОЭС Украины в 2002 году, как пилотный проект для интеграции с объединенной европейской энергосистемой.

В июне 2020 года АМКУ квалифицировал как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением действия компаний Ахметова "ДТЭК Западэнерго" и "Д.Трейдинг" на рынке электроэнергии в зоне БуОс.