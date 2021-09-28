Минсоцполитики планирует сэкономить 11 миллиардов после запуска системы по проверке получателей соцвыплат
Введение Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) существенно уменьшит расходы на содержание органов социальной защиты населения.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Валерий Бушков, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, сокращение административных расходов в социальной сфере составит не менее 50% или более 6 млрд грн в год.
"ЕИССС обеспечит полную верификацию социальных выплат, позволит избежать существования "двойников" и "мертвых душ" в централизованной системе путем осуществления проверки достоверности данных, представленных заявителем еще на стадии проработки заявления, то есть до принятия решения о назначении социальных выплат", – рассказал чиновник.
Замминистра добавил, что благодаря полноте всех данных в ЕИССС о человеке, который подал заявление на получение государственной помощи, он сможет воспользоваться услугой по назначению социальной выплаты за несколько минут и без дополнительных справок.
"Введение электронных услуг, электронного документооборота и информационных обменов между государственными реестрами и системами позволит сэкономить еще не менее 5 млрд грн в год государственных средств в социальной сфере", – отметил Бушков.
Он также добавил, что введение ЕИССС по всей стране обеспечит прозрачный контроль и возможность мониторинга в режиме онлайн свыше 700 млрд грн годовых расходов бюджета на социальную защиту населения.
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Планируется, что Единая информационная система социальной сферы (ЕИССС) позволит каждому гражданину, который нуждается в социальной поддержке, получить любой вид помощи через фронт-офис в территориальной общине и ЦНАП, или через электронные сервисы Портала "Дія". О
Основой ЕИССС является Единый социальный реестр (ЕСР), в котором сконцентрирована информация о каждом, кто имеет право, получает или когда-то получал любой вид государственной социальной поддержки.
В четырех территориальных управлениях социальной защиты населения (УСЗН) и пяти территориальных общинах Киевской и Житомирской областей уже успешно протестированы основные технологии ЕИССС.
Первая очередь системы и ее технологическое ядро – ЕСР создано за счет международной технической помощи в рамках пилотного проекта, реализуемого совместно Минсоцполитики, Минцифры и Пенсионным фондом.
В 2022 году Минсоцполитики планирует ввести ЕИССС на территории всей страны и более 80% социальных услуг перевести в электронную форму.
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