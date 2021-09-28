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Житель Львова под видом жидкости для стекла перевозил этиловый спирт на 4,5 миллиона, – прокуратура

Житель Львова под видом жидкости для стекла перевозил этиловый спирт на 4,5 миллиона, – прокуратура

Под руководством Ривненской областной прокуратуры в суд направили обвинительный акт относительно жителя Львова, который хотел незаконно реализовать 22 тонны этилового спирта на 4,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры

Ему инкриминируют незаконное приобретение, хранение и транспортировку с целью сбыта незаконно изготовленного этилового спирта, а также использование заведомо поддельного документа.

По данным следствия, в феврале 2021 года мужчина без документов приобрел указанный спирт и перевозил его в 112 пластмассовых бочках. Патрульные полицейские остановили грузовик с незаконным товаром.

Однако во время проверки фигурант предоставил правоохранителям товарно-транспортную накладную, согласно которой в грузовике было более 20 тонн зимнего автомобильного омывателя стекла.

Во время осмотра оперативники обнаружили, что в бочках жидкость, похожая на этиловый спирт. Это подтвердил вывод эксперта, однако жидкость не соответствовала нормам ГСТУ.

Ориентировочная стоимость изъятой жидкости составляет около 4,5 млн грн.

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Джерело:  Офис генпрокурора
спирт (223) Офіс Генпрокурора (458)


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