В тройку мэров с самыми высокими зарплатами вошли главы Запорожья, Тернополя и Луцка, – рейтинг

Самые большие зарплаты среди руководителей украинских областных центров получают мэры Запорожья, Тернополя, Луцка, Хмельницкого и Черкасс.

Об этом свидетельствует рейтинг, составленный аналитиками ОО "Антикоррупционный штаб" на основании данных 22 областных центров Украины о зарплатах мэров за 8 месяцев 2021 года.

В рейтинг не вошли мэры Краматорска и Северодонецка, которые сейчас являются областными центрами соответственно Донецкой и Луганской областей, часть территорий которых временно оккупирована. Кроме того, не ответили на запросы о зарплате руководителя города власти Кропивницкого и Харькова, где исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов готовится к выборам.

Лидерами по объему зарплат оказались Запорожский городской голова Владимир Буряк – за 8 месяцев 2021 года ему насчитали 935,13 тыс. грн, городской председатель Тернополя Сергей Надал – 791,13 тыс. грн и городской председатель Луцка Игорь Полищук – 744,28 тыс. грн.

Меньше всего за 8 месяцев насчитали зарплаты мэру Херсона Игорю Колихаеву: за это время он получил 122,88 тыс. грн. Среди самых скромных мер оказались также мэр Одессы Геннадий Труханов – 186,03 тыс. грн, и мэр Житомира Сергей Сухомлин – 240,16 тыс. грн.

При этом часть мэров кроме заработной платы получала премии. Самые высокие премии также получили городской голова Запорожья Владимир Буряк, на втором месте – глава Луцка Игорь Полищук, а на третьем – Тернопольский городской голова Сергей Надал.

Дополнительно глава Луцка Игорь Полищук получил по 3 тыс. грн премии ко Дню города, Дню Конституции и Дню независимости. Кроме того, у него в августе была и ежемесячная премия в 43,54 тыс. грн.

Отдельно премию ко Дню независимости получил глава Черновцов Роман Кличук – 15,9 тыс. грн. Ежемесячная августовская премия составила еще 24,65 тыс. грн.

У городского головы Львова Андрея Садового, кроме ежемесячных были премии ко Дню города Львова (16,4 тыс. грн), ко Дню Конституции (65,94 тыс. грн) и Дню Независимости (16,4 тыс. грн).

При этом городские головы получали, кроме отпускных, также и материальную помощь на оздоровление и улучшение социально-бытовых условий.

Так, городской председатель Ивано-Франковска получил 40,69 тыс. грн материальной помощи, городской голова Луцка – 75,59 тыс. грн, Николаева – 52,09 тыс. грн, Черкасс – 80,91 тыс. грн, Тернополя – 90,98 тыс. грн.

Некоторые городские головы получили уже по две материальные помощи – на оздоровление и на решение социально-бытовых вопросов. Это городской голова Ривного – 126,68 тыс. грн, Сум – 90,23 тыс. грн, Ужгорода – 95,11 тыс. грн и Хмельницкого – 129,35 тыс. грн.