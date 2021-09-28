Еврокомиссия проверит контракт на поставку российского газа в Венгрию в обход Украины

Европейская комиссия (ЕК) проводит проверку возможных последствий долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию, подписанного накануне компаниями MVM Group и "Газпром экспорт".

Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, передает Интерфакс-Украина.

"Контракт подписали вчера. Я уже попросил своих коллег проверить, какими будут последствия", – сказал представитель ЕК.

По его словам, в настоящее время уже идет проверка, соблюдены ли в условиях контракта правила ЕС.

Как сообщалось, 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет.

Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины назвали подписание нового контракта необоснованным решением, которое нанесет вред интересам Украины. С связи с этим Украина решила перенести проведение пятого заседания Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште 29-30 сентября, а также заявила о планах обратиться в Европейскую Комиссию для оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству.