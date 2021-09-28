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Украинцы продали валюты на $1 миллион с начала сентября, – глава Совета НБУ

Украинцы продали валюты на $1 миллион с начала сентября, – глава Совета НБУ

Чистая продажа иностранной валюты населением (в наличной и безналичной форме) с начала сентября 2021 года составила $1 млн, тогда как с начала года чистая продажа составила $1,8 млрд.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

"По операциям физических лиц соотношение спроса и предложения на иностранную валюту в сентябре также остается близким к сбалансированному. С начала сентября чистая покупка физическими лицами наличной иностранной валюты составляла $20 млн, а ее чистая продажа в безналичной форме - $21 млн. С начала года чистая продажа валюты со стороны населения (в наличной и безналичной форме) составляет почти $1,8 млрд", - написал Данилишин.

Он также отметил что обменный курс гривни к доллару США на межбанковском рынке в течение недели находился под умеренным давлением в сторону укрепления, что было обусловлено преобладанием предложения иностранной валюты на сегменте спот со стороны клиентов банков. Это в свою очередь сделало возможным проведение Национальным банком интервенций с целью пополнения международных резервов в объеме $22,5 млн за неделю. В целом чистая покупка иностранной валюты Национальным банком с начала сентября составила $124,6 млн, с начала года - $1,47 млрд.

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Джерело:  Facebook
валюта (2164) Данилишин Богдан (119) НБУ (9267)


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