НАБУ и САП проводят обыски в Харькове по делу о взятке и уклонении от уплаты налогов

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 28 сентября проводят в Харькове ряд обысков в рамках расследования возможного получения неправомерной выгоды, а также возможного уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконного обогащения.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Telegram.

"Следственные действия санкционированы следственным судьей ВАКС. Предварительная правовая квалификация: ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ст. 368-5 УК Украины. Следственные действия продолжаются. Пока это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая тайну следствия", - сказано в сообщении.

Ранее в одном из харьковских Telegram-каналов появилась информация о том, что НАБУ проводит обыски в офисе компании "Автоэнтерпрайз", ее гендиректора Дмитрий Никонова и депутата Харьковского горсовета Алины Мустафаевой ("Слуга народа"), передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня с 10:00 НАБУ проводит обыски в офисе "Автоэнтерпрайз", по месту проживания Мустафаевой Алины и Никонова Дмитрия", - говорится в сообщении.

Позднее в том же канале появилась информация о препятствиях в проведении обыска.

"В связи с обыском в "Автоэнтерпрайзе" забаррикадировались тем, что было под рукой - лифом с рекламой каршеринга и Мустафаевой. Приехал Никонов с помощником, объяснил наличие автомобиля перед въездом тем, что у них легла система, и машина оказалась там случайно. Сам ничего не знает, НАБУ забрало у него два телефона и ноутбук и сломала дверь дом", - говорится в сообщениях.

Мустафаева и Никонов являются помощниками на общественных началах депутата-мажоритарщика от "Слуги народа" Александра Куницкого. Мустафаева в соцсетях регулярно публикует посты, критикующие руководство мэрии. Она также неоднократно высказывала сомнения в правдивости официальной информации об обстоятельствах лечения и смерти бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса и заявляла, что электронная подпись на представлении об избрании Игоря Терехова секретарем горсовета была сделана не лично Кернесом, находившимся на лечении в немецкой клинике "Шарите", а чиновниками горсовета.