Единственный производитель урана в Украине сократил выпуск продукции на 44%

Госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" в январе-августе 2021 года уменьшил производство уранового оксидного концентрата до 280,1 тонны, что на 44,2% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Согласно данным Министерства энергетики, за этот же период предприятие сократило добычу урановой руды на 17,8% – до 276,3 тыс тонн, передает отраслевое издание ExPro.

При этом, стоимость уранового концентрата за 7 мес 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилась на 40,4% – с 1,37 млрд грн до 815,8 млн грн.

Как собщалось, "Восточный горно-обогатительный комбинат" по итогам первого полугодия 2021 года получило 579 млн грн чистого убытка, что в 2,1 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает убыток за весь 2020 год.

Напомним, госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2020 году снизило чистый убыток на 19,1% (на 130,07 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 550,2 млн грн.

Его чистый доход возрос на 8,3% (на 168,58 млн грн) – до 2,2 млрд грн, тогда как валовой убыток сократился на 32,6% (на 142,105 млн грн) – до 293,83 млн грн.

Предприятие в 2020 году снизило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 7,1% (на 57,2 тонн) по сравнению с 2019 годом – до 743,7 тонн.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство составляет около 1 тыс. тонн.