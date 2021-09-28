"Укрзализныця" запустила первый в истории контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай

"Укрзализныця" запустила первый в истории независимой Украины контейнерный поезд с экспортным грузом по маршруту Украина – Китайская Народная Республика.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами и определяет современную логистику. Так, например, в ЕС доля контейнерных перевозок – около 45%. В Украине мы говорим лишь о 2,5%. Сейчас мы не можем на полную использовать фактор нашего географического расположения, ведь фактически наша железнодорожная и портовая инфраструктура все еще в устаревшем состоянии. В то же время Украина не может игнорировать спрос и потенциал мультимодальных перевозок, в частности с азиатскими странами – поэтому обновление и развитие инфраструктуры для формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "большого строительства" в ближайшие годы", – отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По словам и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, самый оптимальный транспорт для развития торговых отношений между Украиной и Китаем – это железнодорожные контейнерные перевозки.

"В середине сентября мы приняли из Китая 50 контейнерный поезд с импортным грузом. Сегодня отправляем первый контейнерный поезд уже с украинским грузом в Китай. Планируем, что такие поезда станут регулярными", – отметил Камышин.

Поезд отправился из контейнерного терминала "ЦТС "Лиски" "Укрзализныци", что в Киеве. В составе поезда – 43 40-футовых контейнера с пиломатериалами. На своем пути в город Сиань поезд преодолеет почти 10 тыс. километров через территорию четырх стран, ориентировочное время в пути – 18 суток.

Филиал "ЦТС "Лиски" АО "Укрзализныця" — предоставляет комплекс услуг в сфере организации железнодорожных и интермодальных перевозок транзитных и экспортно-импортных грузов в контейнерах. Терминал имеет договорные отношения с ведущими экспедиторскими организациями СНГ и Европы, что позволяет осуществлять комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание грузов клиентов с доставкой груза по схеме "от двери до двери" по территории стран СНГ, Балтии и Европы. Центр имеет контейнерные терминалы в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и перегрузочный комплекс в Чопе.