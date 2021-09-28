Минимальная пенсия для людей от 70 лет в следующем году составит 3000 гривен, – Лазебная

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила о поднятии размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет в следующем 2022 году.

Об этом сказала Лазебная на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет меньше, чем 3 тыс. грн", - сказала Лазебная.

Кроме того, она отметила, что на данный момент идет процесс проведения комплексной пенсионной реформы. В частности, власти намерены возобновить справедливость в солидарной системе через законопроект о системе государственных гарантий нетрудоспособных лиц, а также ввести обязательную накопительную систему и развивать добровольные пенсионные накопления.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года средняя пенсия в Украине выросла почти на 25%, или на 784 грн.

В рамках подготовки проекта госбюджета на 2022 год министерство предлагает предусмотреть в календаре повышения пенсий на следующий год такие шаги:

повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

индексацию с 1 марта пенсий для почти 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;

перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозированным повышением минимальной заработной платы.

Напомним, в начале августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями, начиная с работников бюджетной сферы.