Китай потратит $120 миллиардов на новые скважины для добычи нефти и газа

В ближайшие несколько лет Китай надеется увеличить добычу нефти и природного газа, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос и сократить рекордно высокую зависимость от импорта углеводородов.

Об этом пишет Oil&Gas Journal со ссылкой на прогноз энергетической консалтинговой компании Rystad Energy, передает enkorr.

Ожидается, что в 2021-2025 годах национальные нефтяные компании Китая (ННК) потратят более $120 млрд на бурение и обслуживание скважин. Кроме того, страна нацелена на увеличение использования нефти из внутренних источников после того, как в прошлом году доля импортируемого сырья достигла почти 75%.

Прогнозируется, что китайские ННК - CNPC, CNOOC и Sinopec - суммарно потратят около $123 млрд на бурение и обслуживание скважин в предстоящий 5-летний период по сравнению с $96 млрд в период с 2016 по 2020 год. При этом на эксплуатационные скважины будет приходиться 88% от общего количества, а на разведочные - оставшиеся 12%.

"Несмотря на решительную политику по электрификации транспорта, Китай по-прежнему будет использовать нефтепродукты в качестве топлива для своих сотен миллионов автомобилей, автобусов и грузовиков, по крайней мере, в течение следующих пяти лет. Хотя к 2025 году продажи электромобилей [в КНР], по прогнозам, достигнут 20% доли авторынка, автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут обеспечивать большую часть транспортных потребностей Китая и останутся основой для спроса на нефть до 2025 года", - сказал аналитик Rystad Energy по энергетическим исследованиям Пэн Ли.

В 2020 году добыча нефти в Китае упала до 1,43 млрд баррелей с 1,55 млрд баррелей в 2014 году. При этом внутреннее производство сырья обеспечило чуть более четверти собственных потребностей Китая в 2020 году, а оставшиеся 74% покрылись за счет импорта. Поскольку только 2,4% доказанных мировых запасов нефти находится в КНР, возможности для увеличения внутренней добычи весьма ограничены.

Зависимость Китая от импорта и связанные с этим опасения по поводу энергетической безопасности побудили правительство подтолкнуть местные компании по разведке и добыче к поиску новых запасов и увеличению внутреннего производства.

Что касается природного газа, то внутренняя добыча остается скромной по сравнению с общим спросом, но выросла примерно до 190 млрд кубометров в 2020 году с примерно 120 млрд кубометров в 2014. За счет импорта трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) страна удовлетворяет более 40% своих потребностей.

В связи с ростом потребления газа давление [властей на местные компании] с целью увеличения добычи газа стало императивом. Это также придаст импульс сектору разведки и добычи, особенно если мировые цены на СПГ продолжат расти, отмечается в отчете Rystad Energy.

"Будучи государственными предприятиями, основные операторы Китая ориентированы не только на прибыль. Они также играют важную и интегрированную роль в социальной экономике. Поэтому даже в менее благоприятных условиях цен на нефть мы считаем, что китайские ННК будут работать в соответствии с ожиданиями правительства и будут прилагать усилия для повышения внутреннего предложения", - сказал Ли.

Китаю удалось сохранить суммарную добычу нефти при одновременном увеличении добычи газа, несмотря на бурение значительно меньшего количества скважин в 2020 году, отмечают в Rystad Energy. Это стало возможным благодаря прогрессу в технологиях бурения и обслуживания глубоких и горизонтальных скважин.

Улучшенное планирование скважин и передовые методы повышения нефтеотдачи помогают Китаю увеличить коэффициент извлечения даже на таких гигантских зрелых месторождениях, как Дацин. Еще одним фактором за последнее десятилетие стало расширение использования услуг гидроразрыва пласта, что стимулировало разработку нетрадиционных ресурсов нефти и газа, пишет Rystad.

Китай сосредоточен на поддержании или увеличении уровня добычи. Поэтому сервисные компании, которые могут предложить инновационные технологии, вероятно, будут приветствоваться на китайском рынке бурения и обслуживания скважин в ближайшие годы. И эта поддержка не будет зависеть от того, где именно будут обустраиваться новые скважины, резюмировали в Rystad.

Ранее сообщалось, что Китай не будет участвовать в проектах по строительству новых угольных электростанций за рубежом для снижения уровня выбросов парниковых газов в борьбе с климатическим кризисом.