Перебои с поставками электроэнергии в Китае затронули регионы со 100 миллионами жителей, – ВВС

Жители трех расположенных на северо-западе провинций Китая – Ляонин, Гирин и Хэйлунцзян – с населением около 100 млн человек столкнулись с дефицитом электроэнергии.

В некоторых городах жителей просят не пользоваться во время пикового потребления электроэнергии бойлерами и микроволновками, торговые центры закрывают раньше графика, с перебоями в работе начали сталкиваться крупные предприятия, пишет ВВС.

При этом еще в десяти провинциях Китая, в частности, в промышленных центрах, уже ввели ограничения на потребление электричества.

Эксперты считают причиной перебоев дефицит угля и новые квоты на эмиссии углекислого газа в Китае. Государственная электросетевая корпорация страны в понедельник пообещала в ближайшее время восстановить электроснабжение в городах.

Из-за перебоев на прошлой неделе прекратили работу немало заводов, в частности, те, которые поставляют компоненты компаниям Tesla и Apple. В воскресенье вечером один из поставщиков плат для продукции Apple, компания Unimicron Technology Corp заявила, что из-за ограничений на потребление электричества три ее завода остановили работу на пять дней – с 26 по 30 сентября.

Проблемы с электричеством в Китае начались еще летом. В июле власти начали плановые отключения в Пекине и Сиане. Агентство Bloomberg со ссылкой на китайскую электросетевую корпорацию тогда сообщало, что перебои возможны в 11 провинциях на востоке и в центре страны – потребление в этих провинциях выросло до рекордных значений. Тогда аналитики связывали это с жаркой погодой летом.

Теперь, с приближением зимы, на севере страны начинает холодать. Министерство энергетики Китая приказало, чтобы поставщики угля и газа готовились к зимнему скачку потребления электроэнергии.

Администрация провинции Гирин (Цзилинь) пытается решить проблему дефицита угля, закупая его в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Руководители провинции Ляонин на прошлой неделе сообщили, что с июля этого года резко уменьшилось производство электроэнергии.

При этом одна из энергетических компаний отмечала, что перебои продлятся всю зиму, а внезапное отключение электричества станет новой нормой. Позже сообщение удалили, но вскоре похожее заявление прозвучало уже на официальном телеканале, сообщает агентство Reuters.

Напомним, 16 июля в Китае начала работать новая система обмена квотами на эмиссии углерода, с помощью которой Пекин надеется сократить выбросы парниковых газов китайскими заводами.

Однако сейчас центр критикует региональных руководителей за то, что они не достигают целей по сокращению выбросов. Пекин давит на местных чиновников, чтобы потребление электричества в их регионах не росло, говорит корреспондент BBC в Пекине Стивен Макдоннелл.

Ранее власти Китая ввели запрет на поставки электроэнергии для майнинга криптовалют в стране в рамках усилий страны, направленных на энергосбережение и сокращение углеродных выбросов, сообщало китайское информагентство Синьхуа.

По данным Государственного управления по делам энергетики КНР, к концу августа 2021 года общая установленная мощность по выработке электроэнергии в Китае составила 2,28 млрд кВт, что на 9,5% больше, чем в конце августа прошлого года.

В то же время объем потребления электроэнергии в Китае составил 5,5 трлн кВт-ч в период с января по август, что на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.