Антимонопольный комитет выиграл судебный спор с поставщиком газа на Волыни на 55 миллионов

Северный апелляционный хозяйственный суд 27 сентября удовлетворил апелляционную жалобу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в деле о наложении штрафа на ООО "Волыньгаз сбыт" за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, теперь компания обязана уплатить начисленный штраф.

Как сообщалось, АМКУ оштрафовал ООО "Волыньгаз сбыт" осенью 2020 года за публикацию на собственном вебсайте и страницах других интернет-изданий информации, которая вводит в заблуждение потребителей газа и предоставляет компании неконкурентные преимущества для привлечения новых клиентов. В частности, употреблялись такие тезисы как:

"С начала года ООО "Волыньгаз сбыт" победило более чем в 90% тендеров ProZorro";

"ООО" Волыньгаз сбыт "на конкурсных торгах всегда указывает реальную стоимость газа. Хотя некоторые частные поставщики, для того, чтобы выиграть тендер, сначала демпингуют, занижают цену. Но потом они выдвигают существенно завышенные цены на голубое топливо";

"В отличие от ООО "Волыньгаз сбыт", которое на конкурсных торгах всегда указывает реальную стоимость газа, некоторые частные поставщики, для того, чтобы выиграть тендер, сначала демпингуют, занижают цену".

"Проанализировав данные информационной системы ProZorro Комитет установил, что ООО "Волыньгаз сбыт" на самом деле одержало победу только в 22,6% тендерных закупок. Также было установлено, что после победы на торгах, компания систематически заключала дополнительные соглашения с потребителями на поставку природного газа уже с увеличением его стоимости. За победные манипуляции Комитет оштрафовал нарушителя на 55,18 млн грн", – сказано в сообщении.

В дальнейшем газовая компания обжаловала штраф в Хозяйственном суде города Киева, который признал решение АМКУ недействительным. Однако АМКУ подал апелляцию на решение суда первой инстанции и Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал его позицию.