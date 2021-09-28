Илон Маск вновь вышел на первое место в мировом рейтинге миллиардеров, – Forbes

Основатель космической компании SpaceX и гендиректор производителя электрокаров Tesla Илон Маск вновь вышел на первое место в рейтинге богатейших людей мира.

По данным рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени, оценка состояния Маска превысила $200 млрд и составила $201,5 млрд.

В то же время капитализация прежнего лидера – основателя Amazon Джеффа Безоса – снизилась до $193,4 млрд. На третьем месте по-прежнему находится французский миллиардер Бернар Арно с состоянием в $174,9 млрд.

Forbes объясняет рост состояния Маска увеличением капитализации его основным активов – Tesla и Space X.

По данным Forbes и Bloomberg, Маск впервые обогнал Безоса и стал самым богатым бизнесменом в мире 7 января. В тот день его состояние выросло на $9 млрд и составило $186,5 млрд. Однако уже 12 января бизнесмены вновь поменялись местами.