С сегодняшнего дня на дорогах заработали 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД

С сегодняшнего дня еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработали на автомобильных дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

Приборы, расположенные во Львовськой области (13 приборов контроля):

на 10 км + 100 автодороги М-010 в направлении г. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч),

на 447 км + 803 автодороги М-06 в направлении г. Броды (ограничение скорости 50 км/ч),

на 137 км + 971 автодороги М-09 в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч),

на 4 км + 898 автодороги Н-17 направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч),

на 12 км + 514 автодороги М-10-01 в направлении г. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч),

на 552 км + 486 автодороги М-06 в направлении г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч),

на 528 км + 459 автодороги М-06 в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч),

на 523 км + 260 автодороги М-06 в направлении г. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч),

на 439 км + 352 автодороги М-06 в направлении ул. Победы, г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч),

на 541км + 451 автодороги М-06 в направлении с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч),

на 541 км + 296 автодороги М-06 в направленииг. Каменнополь (ограничение скорости 50 км/ч),

на 510 км + 120 автодороги М-06 в направлении г. Запытов (ограничение скорости 50 км/ч),

на 3 км + 064 автодороги Н-17 в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч).

В Запорожской области установлено 4 прибора контроля:

на 2 км + 090 автодороги Н-15 в направлении Запорожья (ограничение скорости 50 км/ч),

на 526 км + 590 автодороги Н-08 в направлении Запорожья (ограничение скорости 50 км/ч),

на 310 км + 530 автодороги М-18 в направлении Запорожья (ограничение скорости 50 км/ч),

на 310 км + 722 автодороги М-18 в направлении Мелитополя (ограничение скорости 90 км/ч).

В Закарпатской области установили 2 прибора контроля:

на 772 км + 750 автодороги М-06в направлении Ужгорода (ограничение скорости 50 км/ч),

на 780 км + 785 автодороги М-06 в направлении Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч).

В Одесской заработал 1 прибор контроля:

на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 в направлении Киева (ограничение скорости 90 км/ч).

Билошицкий отметил, что количество камер автофиксации на трассах и в населенных пунктах увеличилось до 158.