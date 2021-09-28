Одесский припортовый завод остался без поставщиков газа на фоне рекордных цен

Сингапурская Dachex Shipping Pte. Ltd. отказалась подписывать договор на переработку давальческого сырья с АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), поскольку уже после проведения конкурса компания якобы выяснила, что не может получить лицензию на поставку газа.

Об этом первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно обнародованному топ-менеджером требованию Dachex к ОПЗ вернуть $100 тыс. денежного обеспечения, сингапурская компания обвинила представителей завода в небрежности при составлении порядка проведения отбора заказчика работ по переработке давальческого сырья, который она выиграла.

Dachex заявляет, что в соответствии с Правилами поставки природного газа, Кодекса газотранспортной системы и других нормативно-правовых актов, компания должна иметь лицензию на поставку газа, поскольку должна передавать его заводу, как давальческое сырье, а также быть поставщиком технологического газа для собственных нужд. В то же время, Dachex, как нерезидент, не может ее получить.

"Остается непонятным, зачем АО "ОПЗ" публично заявляло о том, что нерезиденты Украины могут наравне с резидентами конкурировать за право быть заказчиком работ по переработке давальческого сырья и допускало нерезидентов к участию в процедуре отбора, и тем более определило победителем", – отмечено в документе.

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Как сообщалось, Одесский припортовый завод приостановил свою работу 19 сентября из-за отказа ООО "Агро Газ Трейдинг" поставлять газ для переработки на предприятии. Руководство ОПЗ заявляло о планах возобновить работу с 1 ноября, когда вступал в силу договор о поставках сырья с новым давальцем Dachex Shipping PTE.

Напомним, в июле АО "ОПЗ" выбрало победителем конкурса на поставки газа на давальческих условиях малоизвестную сингапурскую компанию Dachex Shipping PTE. Ltd. Компания имеет уставный капитал в $10 тыс. и специализируется на фрахтовании суден, барж и катеров с экипажем.

Сингапурская компания должна была сменить в этой роли ООО "Агро Газ Трейдинг", которое поставляло давальческий газ для ОПЗ с лета 2019 года, однако 5 августа Хозяйственный суд Одесской области по заявлению "Агро Газ Трейдинг" запретил ОПЗ заключать договор на переработку давальческого сырья и предоставление услуг по отгрузке готовой продукции с новым поставщиком. Однако уже 9 сентября тот же суд свой запрет снял. При этом, как следует из метариалов дела, действующий договор на поставку газа между ОПЗ и "Агро Газ Трейдингом" истекает только 31 октября 2021 года.

Напомним, ОПЗ в январе-июне 2021 года получил чистую прибыль 434,01 млн грн против чистого убытка 1,18 млрд грн за аналогичный период 2020 года. Его выручка увеличилась на 22,3% - до 1,26 млрд грн.

ПАО "Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% - ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам - 0,4312%.