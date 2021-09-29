Минэнерго передало Еврокомиссии позицию относительно контракта на поставку российского газа в Венгрию в обход Украины

Министр энергетики Герман Галущенко передал европейскому комиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон позицию официального Киева в отношении недавно подписанного контракта на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии, комментируя прошедшую встречу чиновников, передает Интерфакс-Украина.

"Комиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок. Комиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию Комиссии о том, что в ЕС считают Украину надежной транзитной страной", – отметил представитель Еврокомиссии агентству.

Кроме того, по его словам, в ходе встречи еврокомиссар подчеркнула важность текущих реформ, проводимых в Украине "как на рынке электроэнергии, так и газа, поддержку Комиссией синхронизации с электросетью ЕС и готовность содействовать этому процессу путем принятия дорожной карты с конкретными шагами и контрольными показателями".

Как сообщалось, 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет.

Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины назвали подписание нового контракта необоснованным решением, которое нанесет вред интересам Украины. С связи с этим Украина решила перенести проведение пятого заседания Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште 29-30 сентября, а также заявила о планах обратиться в Европейскую Комиссию для оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству.