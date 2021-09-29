Фонд госимущества выставил на продажу детский лагерь в Одесской области за 6 миллионов

Фонд государственного имущества выставит на аукцион по приватизации целостный имущественный комплекс детского оздоровительного лагеря "Солнечный", расположенный в селе Сергеевка – около Белгород-Днестровского Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 18 октября.

Общая площадь актива составляет 5,3 тыс. кв. м.

В состав лота входит 11 единиц недвижимого имущества: 2 здания спальных корпусов, столовая, кинотеатр, медпункт, приемное отделение, пропускной пункт, ограждение, стадион и постамент (остатки конструкции).

Отмечается, что деятельность лагеря фактически не осуществляется с 2006 года. Имущество не используется, находится в неудовлетворительном и запущенном состоянии. Актив расположен на земельном участке площадью 2 га.

Лагерь находится на берегу лимана Шаболат, расстояние до Белгород-Днестровского составляет 19 км, до Одессы – 81 км.

Стартовая цена составляет 6,06 млн грн.