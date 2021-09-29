В Офисе президента и Кабмине не нашли плана трансформации Украины от Зеленского на $277 миллиардов

Офис президента, Кабинет министров, Министерство экономики, Министерство иностранных дел и Верховная Рада не располагают данными о Плана трансформации Украины общей стоимостью $277 млрд, который был представлен президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.

Об этом свидетельствуют ответы органов власти на запросы агентства Українські новини.

"Обработав запрос о предоставлении копии Плана трансформации Украины... и перечня структурных подразделений Кабинета министров Украины, принимавших участие в разработке упомянутого Плана трансформации Украины, сообщаем, что Минэкономики не владеет запрашиваемой информацией", – сообщается в ответе Минэкономики.

"Структурные подразделения министерства не привлекались к разработке Плана трансформации, который президент Владимир Зеленский представлял в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в начале сентября этого года. Министерство не владеет копией указанного выше Плана трансформации и не имеет в своем распоряжении перечня упомянутых в Вашем запросе 80 проектов", – сказано в ответе МИДа.

Об отсутствии документа также официально сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховной Раде и Кабинете министров.

В свою очередь Офис президента (ОПУ) сначала также заявил, что не располагает копией Плана трансформации Украины.

Однако затем направил журналистам письмо, в котором заявил об участии в модерировании предложений для формирования данного плана на общую сумму $277 млрд.

Также ОП утверждает, что в упомянутый план были включены проекты министерств и центральных органов исполнительной власти.

"В указанный План вошли предложенные министерствами и центральными органами исполнительной власти проекты, в которых определены цели, объемы необходимых инвестиций и временные рамки их реализации. В осуществлении проектов, в частности, предполагается участие международных партнеров", – сказано в ответе.

Однако копию плана в ОП предоставить так и не смогли.

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Как сообщалось, в рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации Плана трансформации Украины перед представителями американских аналитических центров и журналистами.

По словам Зеленского, документ, который называется A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine, представляет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

"Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", – цитировала президента его пресс-служба.