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В Офисе президента и Кабмине не нашли плана трансформации Украины от Зеленского на $277 миллиардов

В Офисе президента и Кабмине не нашли плана трансформации Украины от Зеленского на $277 миллиардов

Офис президента, Кабинет министров, Министерство экономики, Министерство иностранных дел и Верховная Рада не располагают данными о Плана трансформации Украины общей стоимостью $277 млрд, который был представлен президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.

Об этом свидетельствуют ответы органов власти на запросы агентства Українські новини.

"Обработав запрос о предоставлении копии Плана трансформации Украины... и перечня структурных подразделений Кабинета министров Украины, принимавших участие в разработке упомянутого Плана трансформации Украины, сообщаем, что Минэкономики не владеет запрашиваемой информацией", – сообщается в ответе Минэкономики.

"Структурные подразделения министерства не привлекались к разработке Плана трансформации, который президент Владимир Зеленский представлял в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в начале сентября этого года. Министерство не владеет копией указанного выше Плана трансформации и не имеет в своем распоряжении перечня упомянутых в Вашем запросе 80 проектов", – сказано в ответе МИДа.

Об отсутствии документа также официально сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховной Раде и Кабинете министров.

В свою очередь Офис президента (ОПУ) сначала также заявил, что не располагает копией Плана трансформации Украины.

Однако затем направил журналистам письмо, в котором заявил об участии в модерировании предложений для формирования данного плана на общую сумму $277 млрд.

Также ОП утверждает, что в упомянутый план были включены проекты министерств и центральных органов исполнительной власти.

"В указанный План вошли предложенные министерствами и центральными органами исполнительной власти проекты, в которых определены цели, объемы необходимых инвестиций и временные рамки их реализации. В осуществлении проектов, в частности, предполагается участие международных партнеров", – сказано в ответе.

Однако копию плана в ОП предоставить так и не смогли.

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Как сообщалось, в рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации Плана трансформации Украины перед представителями американских аналитических центров и журналистами.

По словам Зеленского, документ, который называется A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine, представляет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

"Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", – цитировала президента его пресс-служба.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) Кабмін (7746) Офіс Президента (181)


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Топ коментарі
+13
Блин. Тут "планов" по всему охвису закладки, попробуй найди нужный..
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29.09.2021 19:28
+8
Пан Зеленський скоріш за все забув, куди поклав план трансформації України. Справи, знаєте... Замотався...
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29.09.2021 19:20
+4
Запит про План Зеленського був направлений до Мінекономіки, МЗС, Верховної Ради, Кабміну, Офісу Президента. Ніде Плану нема. Це природно. Бо запит треба було направляті у сценарний відділ студіїї "95 квартал". Тільки лохи звертаються з такими запитами в Кабмін та Мінекономіки.
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30.09.2021 10:38
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Пан Зеленський скоріш за все забув, куди поклав план трансформації України. Справи, знаєте... Замотався...
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29.09.2021 19:20 Відповісти
Ну і слава Богу, ще "трансформації" не вистачало!
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30.09.2021 08:51 Відповісти
Хе-хе..
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30.09.2021 11:55 Відповісти
Блин. Тут "планов" по всему охвису закладки, попробуй найди нужный..
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29.09.2021 19:28 Відповісти
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30.09.2021 09:24 Відповісти
И тут Остапа понесло ...
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29.09.2021 22:13 Відповісти
То він Діду повіз свою розмальовку і показав.
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30.09.2021 06:48 Відповісти
Ну так дали наркоману план, он его и выкурил.
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30.09.2021 07:13 Відповісти
На салфетке в самолете набросал. Еще не перенесли на А4.
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30.09.2021 08:29 Відповісти
Не той план шукали.
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30.09.2021 08:47 Відповісти
Есть ли у Вас план мистер Фикс? ))))
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30.09.2021 09:25 Відповісти
А в офісі бєні шукали?
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30.09.2021 10:17 Відповісти
В Офисе президента и Кабмине не нашли плана трансформации Украины от Зеленского на $277 миллиардов

Конечно, он давно был весь скурен...
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30.09.2021 10:21 Відповісти
Запит про План Зеленського був направлений до Мінекономіки, МЗС, Верховної Ради, Кабміну, Офісу Президента. Ніде Плану нема. Це природно. Бо запит треба було направляті у сценарний відділ студіїї "95 квартал". Тільки лохи звертаються з такими запитами в Кабмін та Мінекономіки.
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30.09.2021 10:38 Відповісти
А план посадки миллиарда деревьев нашли?
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30.09.2021 11:17 Відповісти
Те, кто обещают горы - как правило, оставляют после себя только кучи
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30.09.2021 11:43 Відповісти

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