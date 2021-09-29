Исполком горсовета Черкасс решил повысить тарифы на тепло на треть, но мэр решение пока не подписал

Глава города Черкассы Анатолий Бондаренко не подписал решение исполкома о повышении тарифа на тепло для пользователей КП "Черкассытеплокоммунэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета.

"Я рассчитываю, что Кабмин вмешается в ситуацию, потому что с нынешней ценой на газ мы похороним наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон. Я приглашен на Конгресс местных и региональных властей, который пройдет в этот четверг под председательством президента Украины", – сказал Бондаренко.

Мэр выразил надежду, что при содействии главы государства этот вопрос будет решен, и повышать тарифы не придется.

Ранее местные СМИ со сслыкой на директора КП "Черкассытеплокоммунэнерго" сообщали о решении горсиполкома повысить тариф на отопление для населения на 35% (до 2034 грн за ГКал), а для бюджетных учреждений - в два раза (до 4316 грн за ГКал).

Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.