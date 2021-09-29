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Исполком горсовета Черкасс решил повысить тарифы на тепло на треть, но мэр решение пока не подписал

Исполком горсовета Черкасс решил повысить тарифы на тепло на треть, но мэр решение пока не подписал

Глава города Черкассы Анатолий Бондаренко не подписал решение исполкома о повышении тарифа на тепло для пользователей КП "Черкассытеплокоммунэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета.

"Я рассчитываю, что Кабмин вмешается в ситуацию, потому что с нынешней ценой на газ мы похороним наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон. Я приглашен на Конгресс местных и региональных властей, который пройдет в этот четверг под председательством президента Украины", – сказал Бондаренко.

Мэр выразил надежду, что при содействии главы государства этот вопрос будет решен, и повышать тарифы не придется.

Ранее местные СМИ со сслыкой на директора КП "Черкассытеплокоммунэнерго" сообщали о решении горсиполкома повысить тариф на отопление для населения на 35% (до 2034 грн за ГКал), а для бюджетных учреждений - в два раза (до 4316 грн за ГКал).

Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

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Джерело:  Черкасский горсовет
опалення (562) Черкаси (124)


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