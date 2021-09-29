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Кабмин выделил на закупку вакцин против гриппа для групп риска $1,2 миллиона

Кабмин выделил на закупку вакцин против гриппа для групп риска $1,2 миллиона

Кабинет министров Украины направит $1,2 млн на приобретение вакцин от гриппа для профессиональных групп риска, в том числе для полицейских, пограничников, работников сфер образования и здравоохранения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства среду, передает Интерфакс-Украина.

"Наиболее чувствительная группа – это профессиональные коллективы, которые больше всех работают с людьми – работники полиции, пограничники, работники образования и медработники. Эти категории граждан должны иметь дополнительную защиту, поэтому правительство предлагает перераспределить сэкономленные $1,2 млн для приобретения вакцин против гриппа для обеспечения соответствующих категорий профессиональных коллективов", – сказал он.

Ранее сообщалось, что ближайшие месяцы в Украину еженедельно будут поставлять по 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
вакцина (889) грип (5) Кабмін (7746)


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