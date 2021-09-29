Несколько стран ЕС высказали предостережения в части соблюдения условий безвиза с Украиной

Несколько стран Европейского Союза вынесли ряд предостережений в своих оценках работы либерализованного визового режима с Украиной, Грузией, Молдовой и странами Западных Балкан.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.

Так, свои оценки вынесли Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Италия и Словакия. Они касались четвертого отчета Евросоюза о соблюдении ослабленного визового режима с этими странами, который был обнародован в августе 2021 года.

В частности, Австрия не упоминает в своих выводах Украине. Италия и Словакия также не упоминают Украину в своих оценках. Италия предостерегает Молдову относительно вероятного применения механизма остановки безвизового режиме из-за работы сетей с нелегальной перевозки людей.

Бельгия обращает внимание на "тревожное количество заявок на предоставление убежища в 2021 году по сравнению с предыдущими годами" от граждан Молдовы. В то же время, по мнению Брюсселя, количество заявителей на предоставление убежища из Украины требуют мониторинга "в меньшей степени", однако выражает обеспокоенность соблюдением условий безвизового режима.

"В целом Украина остается поводом для беспокойства. Говоря конкретнее, речь идет о показателях, связанных с правосудием и безопасностью, поскольку кажется, что даже за несколько лет после отмены визового режима проблемы в этой сфере сохраняются. Действительно, даже если национальное законодательство было официально принято, оно, похоже, не применяются полностью. Итак, принимая во внимание постоянное отсутствие соблюдения дорожной карты в этом направлении, мы могли бы задуматься над вариантами, которые следует рассмотреть, если мы не хотим запустить механизм приостановления безвизового режима для Украины", – говорится в оценке бельгийской стороны.

Впрочем, Бельгия отмечает, что такая оценка действует для всех стран с ослабленным визовым режимом, чьи политики не полностью соответствуют их дорожной карте.

Чехия указывает на "высокое количество заявок на предоставление убежища" от граждан Грузии, Молдовы и Украины, а также нелегальных мигрантов из Молдовы и Украины. По статистике этого государства, украинцы – первые по количеству заявок на предоставление убежища в 2020 году из числа стран, не имеющих визового режима с Чехией.

"Отмена виз между ЕС и Украиной, впрочем, не может быть причиной этой ситуации, ведь обычно украинцы подают заявки на предоставление убежища, чтобы продлить пребывание в Чехии после окончания действия их разрешения на жительство или визы", – отмечается в данных чешской стороны.

Кроме того, украинцы, по данным Праги – наиболее многочисленная группа граждан из стран вне блока, нелегально проживающая в Чехии. В 2020 году этот показатель вырос до 3242 по сравнению с 1504 в предыдущем году.

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Франция положительно оценила отчет, хотя призвала Албанию и Грузию продолжать усилия по противодействию нерегулируемой миграции и безосновательным заявлениям на предоставление убежища на своей территории.

По данным Германии, Грузия, Молдова и Украина, а также Албания и Сербия были в десятке стран, выходцы из которых чаще всего нарушали законодательство в части иностранцев в 2020 году. Украина в этом рейтинге на пятом месте. При этом Берлин отмечает, что такие нарушения не попадают в статистику о нелегальном въезде.

В то же время Германия отмечает, что количество заявок со стороны украинских граждан на международную защиту в эти стране снизилась на 61% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.