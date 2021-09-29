Горсовет Николаева вновь объявил тендер на закупку автобусов за средства ЕИБ

Горсовет Николаева вновь объявил тендер на закупку новых низкопольных автобусов на ориентировочную сумму до EUR4,5 млн в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины", реализуемой совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Об этом свидетельствует объявление от 28 сентября в онлайн-версии Официального вестника ЕС, передает Интерфакс-Украина.

Раскрытие тендерных предложений намечено на 26 ноября.

Как сообщалось, 23 июля текущего года Николаев отменил аналогичный тендер, объявленный в марте, в качестве причины указав отклонение всех поданных заявок.

Условиями вновь объявленного конкурса предусмотрена поставка автобусов длиной от 8,2 м до 10,5 м (в предыдущем тендере – от 8,8 до 9,5 м), включая основные и расходные запчасти, оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта, и сопутствующие услуги.

Дополнительно указано, что автобусы должны быть с левым расположением руля, с дизельным двигателем, с доступом без ступенек не менее чем через две двери, шириной 2,55-3,5 м, иметь пассажировместимость не менее 60 чел. (плюс одно место для инвалидной коляски), в том числе не менее 25 сидячих.

В предыдущем тендере предполагалась пассажировместимость около 75 человек, в том числе 28 сидячих, и, минимум, одно место для инвалидной коляски.

Первая партия автобусов должна быть поставлена не позднее пяти месяцев с даты получения поставщиком авансового платежа, а завершение контракта – через 12 месяцев.

Как сообщалось, на участие в первом тендере заявки подали Черниговский автозавод корпорации "Эталон" и дилер Минского автобусного завода (МАЗ, Беларусь) с автобусами МАЗ. По информации Торгового дома "Эталон Авто" за объявленную цену ЧАЗ предложил 74 автобуса по сравнению с 46 машинами второго участника. В то же время горсовет Николаева сообщал, что победителем по всем требованиям тендера выходит представитель МАЗ.

"Однако из-за санкций, наложенных Европейским Союзом на белорусские предприятия, было принято решение объявить новый тендер и пригласить больше участников", - пояснялось в сообщении горсовета.

Проект "Городской общественный транспорт Украины" – финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицировано в апреле 2017 года. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах.