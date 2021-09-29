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Горсовет Николаева вновь объявил тендер на закупку автобусов за средства ЕИБ

Горсовет Николаева вновь объявил тендер на закупку автобусов за средства ЕИБ

Горсовет Николаева вновь объявил тендер на закупку новых низкопольных автобусов на ориентировочную сумму до EUR4,5 млн в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины", реализуемой совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Об этом свидетельствует объявление от 28 сентября в онлайн-версии Официального вестника ЕС, передает Интерфакс-Украина.

Раскрытие тендерных предложений намечено на 26 ноября.

Как сообщалось, 23 июля текущего года Николаев отменил аналогичный тендер, объявленный в марте, в качестве причины указав отклонение всех поданных заявок.

Условиями вновь объявленного конкурса предусмотрена поставка автобусов длиной от 8,2 м до 10,5 м (в предыдущем тендере – от 8,8 до 9,5 м), включая основные и расходные запчасти, оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта, и сопутствующие услуги.

Дополнительно указано, что автобусы должны быть с левым расположением руля, с дизельным двигателем, с доступом без ступенек не менее чем через две двери, шириной 2,55-3,5 м, иметь пассажировместимость не менее 60 чел. (плюс одно место для инвалидной коляски), в том числе не менее 25 сидячих.

В предыдущем тендере предполагалась пассажировместимость около 75 человек, в том числе 28 сидячих, и, минимум, одно место для инвалидной коляски.

Первая партия автобусов должна быть поставлена не позднее пяти месяцев с даты получения поставщиком авансового платежа, а завершение контракта – через 12 месяцев.

Как сообщалось, на участие в первом тендере заявки подали Черниговский автозавод корпорации "Эталон" и дилер Минского автобусного завода (МАЗ, Беларусь) с автобусами МАЗ. По информации Торгового дома "Эталон Авто" за объявленную цену ЧАЗ предложил 74 автобуса по сравнению с 46 машинами второго участника. В то же время горсовет Николаева сообщал, что победителем по всем требованиям тендера выходит представитель МАЗ.

"Однако из-за санкций, наложенных Европейским Союзом на белорусские предприятия, было принято решение объявить новый тендер и пригласить больше участников", - пояснялось в сообщении горсовета.

Проект "Городской общественный транспорт Украины" – финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицировано в апреле 2017 года. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Миколаїв (325) тендер (2158) ЄІБанк (293) автобус (247)


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