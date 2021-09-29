Власти Киева предупредили об ограничении движения по мосту Метро с 1 по 4 октября

В Киеве но мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 21:00 пятницы, 1 октября, до 17:00 понедельника, 4 октября.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает пресс-служба КГГА.

"На состояние старых деформационных швов на мосту Метро через р. Днепр поступают жалобы от водителей. Поэтому в рамках эксплуатационного содержания сооружения работники КП "Киевавтодормост" отремонтируют деформационные швы", – пояснили в "Киевавтодоре".

В компании уточнили, что работы в направлении левого берега начнут в ночь на субботу 2 октября. Основную часть работ планируется выполнить на выходных и в ночное время, чтобы не мешать водителям и меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено.