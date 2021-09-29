В случае принятия законопроекта №5600 госбюджет за четыре года потеряет 12,5 миллиарда от ренты на руду, – Герус

После принятия ресурсного законопроекта №5600 в предложенной ко второму чтению редакции, государственный бюджет может потерять суммарно 12,5 млрд грн от уплаты ренты на добычу руды в 2022-2025 годах.

Соответствующие расчеты опубликовал на Facebook депутат "Слуги народа", председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус.

По действующим нормам Налогового кодекса рента на добычу руды рассчитывается исходя из себестоимости добычи (около $30/т) на которую начисляется рента в размере 11% и 12% - если цена больше $70/т. Таким образом, сегодня с тоны руды в бюджет попадает примерно $3 ренты при цене $120/т.

Законопроектом №5600 меняется база налогообложения с себестоимости добычи - на рыночную цену на руду в Китае (руда с содержанием железа - 62%, согласно индексу FE CFR China). Кроме того, вводятся дифференцированные ставки ренты: 3,5% - если цена руды до $100/т; 5% - если цена более $100/т, но не превышает $200/т; и 10% - если цена руды выше $200/т.

Однако ко второму чтению базу начисления ренты уменьшили, отняв от рыночных цен в Китае затраты на доставку руды из Украины в Китай (минус $ 15-20 от цены), а также затраты на внутреннюю логистику (еще минус $ 10).

Параллельно международные цены на руду с пика в $240/тонну летом снизились до $120/тонна. К концу года цены на руду прогнозируются на уровне $100/тонну.

"Нынешняя системы налогообложения не создает минусов для государственного бюджета при снижении цены руды. Однако после принятия законопроекта 5600 в действующей редакции уже при снижении цены руды до $107 бюджет страны начинает получать минус", - говорит Герус.

Депутат проанализировал прогнозы цен на руду на 2022, с учетом последних событий на рынке недвижимости Китая (которые влияют на снижение цены - БЦ).

"Итак, прогнозы глобальных банков следующие: UBS - $89 за тонну руды, Jefferies - $90, Liberium Capital - $93, Intesa Sanpaolo - $100. Медиана цены - $91,5. При цене $91,5 уплата ренты с 1 тонны составит $2, что на 44% ниже, чем ожидаемая рента $3,6 при нынешней системе (12% от себестоимости). Потери бюджета при цене $91,5 и предложенных параметрам ренты в №5600 ко второму чтению составят 3 млрд грн в год ", - пишет нардеп.

Суммарно, по его подсчетам, в 2022-2025 годах потери государственного бюджета могут составить 12,5 млрд грн.

"Для прогноза на 2023-2025 год я использовал консенсус-прогноз, который формирует Bloomberg на основании прогнозов различных банков и инвесткомпаний. Итак, консенсус-прогнозы следующие: 2023р - $97,5 за тонну руды, 2024р - $89, 2025 - $85. Исходя из таких прогнозов, потери бюджета Украины будут составлять: в 2023р минус 2,7 млрд грн; в 2024р - минус 3,2 млрд грн; в 2025г - минус 3,5 млрд грн", - отмечает Герус.

Однако при цене железной руды в $150-200 государственный бюджет начнет получать большие дополнительные поступления.

"Только вот проблема в том, что никто не прогнозирует таких цен на 2022-2025рр. Следовательно, при принятии изменений ставок ренты в 5600, наиболее вероятным сценарием является снижение эффективной ставки ренты, а государственный бюджет несет большие потери", - говорит Герус.