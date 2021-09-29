Почти 6000 учебных заведений ушли на дистанционку из-за низкого уровня вакцинации, – Ляшко

Около 6 тыс. учебных заведений не достигли необходимого показателя прививок против COVID-19.

Об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

"По данным, которые мы собрали из регионов, около 6 тыс. учебных заведений еще не достигли показателя прививки своих работников против COVID-19, который рекомендован правительством. Вакцинальная кампания продолжается, и Минздрав призывает всех, в том числе и работников сферы образования, прививаться против коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Министр напомнил, что для работы в красной карантинной зоне офлайн-обучение будет возможным только в тех учебных заведениях, где все работники прошли полный курс вакцинации.

"И это та позиция, где Министерство образования так же понимает ответственность и поддерживает наш курс на здоровую и безопасную среду в учебном процессе. Если кто из руководителей считает, что это невозможно, я имею на это ответ - еще находясь в желтом уровне эпидопасности более 900 школ добились 100% охвата вакцинацией работников хотя бы одной дозой вакцины против COVID-19. Соответственно, полный курс вакцинации они завершат в ближайшее время и смогут работать даже при введении красного уровня эпидопасности", - сказал Ляшко.

Он напомнил также, что Минздрав будет инициировать отстранение от работы руководителей тех учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации.

"Мы официально будем направлять представление к владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить руководителя этого заведения на время проведения следствия до установления причастности самих руководителей к деяниям их подчиненных. Руководители также должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах. В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и расторжение контракта между учреждением и НСЗУ", - сказал Ляшко.

Как сообщалось, в октябре карантинной зоне школы и вузы могут работать в обычном режиме, если по меньшей мере 80% работников будут иметь желтые или зеленые COVID-сертификаты, то есть будут вакцинированы одной или двумя дозами.