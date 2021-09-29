Минэнерго надеется покрыть дефицит угля на складах ТЭС за счет импорта, – Галущенко

Министерство энергетики для подготовки к осенне-зимнему отопительному cезону и в ходе его прохождения планирует покрыть дефицит угля на складах тепловых электростанций за счет увеличения импортных поставок топлива.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил на заседании Кабинета министров, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас видим отставание от того графика (накопления угля, – ред.), который был спланирован, однако мы планируем догнать за счет увеличения поставок импортного угля. В частности, на октябрь запланирована собственная добыча 1,7 млн тонн и импорт 600 тыс. тонн угля", – заявил министр.

По словам главы Минэнерго, по состоянию на 29 сентября на складах украинских ТЭС и ТЭЦ сосредоточено 906 тыс. тонн угля, из которого угля газовой группы – 635 тыс. тонн и антрацитового – 271 тыс. тонн. По данным на сайте министерства, это в 3 раза или на 1,78 млн тонн меньше планового показателя.

Галущенко добавил, что Минэнерго также планирует в отопительный период максимально использовать энергоблоки украинских АЭС.

"Мы рассчитываем на работу с 14 блоками из 15 и существует такая опция, что пятнадцатый блок будет в резерве и при необходимости он тоже может быть привлечен в энергосистему", – отметил Галущенко.

Министр также проинформировал, что к началу отопительного сезона, который стартует при среднесуточной температуре ниже 8 градусов по Цельсию, Минэнерго планирует накопить в украинских газохранилищах 19,2 млрд куб. м газа при нынешнем запасе 18,8 млрд куб. м.

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Как сообщалось, на минувшей неделе запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины снова начали снижаться на фоне пришедшего в страну похолодания.

В частности, если на утро 21 сентября запасы на складах ГК ТЭС были 857,9 тыс. тонн, то к 22 сентября они снизились до 851,1 тыс. тонн, 23 сентября – до 829,9 тыс. тонн, 24 сентября – до 812,6 тыс. тонн.