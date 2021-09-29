Чиновники лаборатории Минздрава подделывали данные о качестве питьевой воды, – прокуратура

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении шести сотрудников одного из филиалов Государственного учреждения "Харьковский областной лабораторный центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", подозреваемых в составлении заведомо ложных официальных документов и служебном подлоге.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, чиновники предоставляли неправдивые сведения о лабораторных исследованиях питьевой воды из централизованных и нецентрализованных источников водоснабжения по эпидпоказателям на территории одного из районов Харьковской области.

"Установлено, что сотрудники лабораторного центра не выезжали ни по одному адресу и фактически не проводили исследования воды и составляли после этого документы с фейковыми показателями", – сказано в сообщении.

Указанным лицам сообщено о подозрении, а 29 сентября обвинительный акт в отношении подозреваемых направлено в Балаклейский районный суд Харьковской области.