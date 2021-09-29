Кабмин предложил вернуть ежемесячную отчетность для бизнеса по уплате ЕСВ и налога на доходы физлиц

Кабинет министров одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц".

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Согласно пояснительной записке, с 1 января 2021 года, согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс и закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", для плательщиков единого взноса введено предоставление отчетности о начислении единого взноса в составе отчетности по налогу на доходы физических лиц, которая подается в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала. До 2021 года отчетным периодом для плательщиков единого взноса был календарный месяц.

Однако объединение отчетности по налогу на доходы физлиц и ЕСВ с установлением квартального периода отчетности привело к отсрочке (с одного до трех месяцев) поступления информации о зарплате работников, уплате ЕСВ, страховом стаже сотрудников, а также к ослаблению платежной дисциплины в части отсрочки уплаты ЕСВ, что влияет на поступление средств для текущих пенсионных выплат.

В связи с этим законопроектом предложено заменить квартальный период на месячный для подачи налогоплательщиками расчета сумм дохода, начисленного физлицам, сумм удержанного с них налога и сумм начисленного ЕСВ.