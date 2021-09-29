Шри-Ланка с 1 октября отменяет ПЦР-тесты после прилета для полностью вакцинированных лиц

Полностью вакцинированным туристам и жителям Шри-Ланки, которые имели отрицательный результат ПЦР-теста на момент въезда, больше не нужно сдавать еще один тест на коронавирус после прилета в международном аэропорту Бандаранаике.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, объявляя новые правила для местных и иностранных пассажиров, передает Укринформ.

Как отмечается, с 1 октября полностью вакцинированные туристы и жители Шри-Ланки, которые имеют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданным не ранее чем за 72 часа до вылета, не будут проходить дополнительное ПЦР-тестирование после прибытия в страну.

В то же время иностранные туристы, привитые лишь одной дозой вакцины против COVID-19, смогут пройти тестирование в гостинице, где остановились.

Для непривитых путешественников сохраняется требование о прохождении повторного ПЦР-теста после прилета, после чего они должны находиться на двухнедельном карантине. В случае, если тест, проведенный на 12 день, покажет отрицательный результат, карантин будет снят.

Самоизоляцию туристы смогут пройти в отеле-обсерваторе или государственном карантинном центре.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на 29 сентября в Шри-Ланке зафиксировано 515,5 тыс. случаев заболевания COVID-19, 12,7 тыс. людей умерли и 456 тыс. выздоровели.

В мире по состоянию на утро 29 сентября выявлено 233 558 660 случаев заражения коронавирусом. В частности, зафиксировано 4 778 872 смерти от COVID-19, выздоровели 210 386 345 человек.