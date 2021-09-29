Украина не получала официальных сигналов об угрозе отмены безвизового режима с ЕС, – МИД

Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Интерфакс-Украина.

"Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и быть не может", –сказал Николенко.

Спикер напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной, анализировались 2020 год и первая половина 2021 года.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства. МИД Украины уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время", – отметил представитель МИДа.

Николенко добавил, что одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

"Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза происходит на должном уровне", – подчеркнул спикер Министерства иностранных дел.

Как сообщалось, согласно обнародованному в августе четвертому отчету Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, Украина в целом продолжает соответствовать установленным для безвиза критериям, однако должна прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью.

При этом в конце сентября несколько стран Европейского Союза вынесли ряд предостережений в своих оценках работы либерализованного визового режима с Украиной, Грузией, Молдовой и странами Западных Балкан.