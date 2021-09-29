Кабмин предложил создать новый проверяющий орган в сфере предоставления социальных услуг

Кабинет министров на заседании в среду, 29 сентября, одобрил законопроект "О государственном контроле за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки".

Как сообщает пресс-служба Министерство социальной политики, документ разработан с целью усиления ответственности в сфере предоставления государственной помощи, льгот, жилищных субсидий и других выплат, проводимых за счет средств государственного бюджета , а также предоставления социальных услуг.

В частности, законопроектом предусматривается определить Национальную социальную службу субъектом государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и предоставить ей соответствующие полномочия по осуществлению государственного контроля.

Для этого Национальной социальной службе предложено предоставить право проводить плановые и внеплановые проверки поставщиков социальных услуг, к которым отнесены местные государственные администрации, исполнительные органы сельских, поселковых, городских, районных в городах советов, центры предоставления административных услуг и другие поставщики социальных услуг.

Также предложено установить санкции за нарушение требований законодательства по вопросам социальной поддержки, предоставления социальных услуг вплоть до остановки деятельности поставщиков социальных услуг.

В Минсоцполитики объясняют необходимость создания нового проверяющего органа отсутствием должного контроля в сфере деятельности поставщиков социальных услуг, в частности частных поставщиков услуг негосударственного сектора, которые предоставляют услуги по проживанию.

Как сообщалось, Кабинет министров 8 сентября также одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности в сфере предоставления социальных услугˮ, который вводит штрафные санкции в случае несоблюдения требований законодательства и других обязательств в социальной сфере.